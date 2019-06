Iván Ferreiro, Christina Rosenvinge, Los Secretos e 14 concertos máis na Festa do Marisco

© Concello do Grove

Concerto de Iván Ferreiro na Sala Karma © Mónica Patxot

O Concello do Grove presentou a programación musical da Festa do Marisco que inclúe 17 concertos gratuítos.

O próximo mes de outubro, soará no escenario da Praza do Corgo a música trap de MS Nina e Sticky MA, será o día 4. Ao día seguinte actuarán Imelda May, Christina Rosenvinge e Triángulo de Amor Bizarro.

O domingo 6 actúan Xabier Díaz e Adufeiras, e o xoves 10 será Dulce Pontes.

Novidades Carminha e Holywater actúan o día 11.

Quen acuda á vila meca o 12 de outubro poderán escoitar a Iván Ferreiro, Marem Ladson e Os Amigos dos Músicos.

O domingo 13, un grupo clásico do pop español: Los Secretos.

A programación musical tamén fai un oco ás bandas locais Fla-Meco, @deviño, 5 en Zocas, A Banda do Sequío e Os Firrás.