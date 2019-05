39 agrupacións participaron no segundo Concurso de Música Tradicional Soalleira

Segundo Concurso de Música Tradicional Soalleira © A.C. Soalleira

O Auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán acolleu este domingo o segundo Concurso de Música Tradicional Soalleira, que organiza esta asociación cultural de Dorrón e no que participaron un total de 39 agrupacións.

En total repartíronse en premios 3.500 euros entre os grupos gañadores de 4 categorías clasificadas polas idades dos participantes. As categorías A e C actuaron pola mañá e as B e D pola tarde.

Na categoría A, o tercer premio foi para o grupo Mouchiñas da Asociacion Cultural Fiadeiro de Vigo, o segundo premio para Titiriteiras da A.C. Tarambainas de Vigo e o primeiro para o grupo A Pedreira da A.X. Xiradela de Arteixo.

Nesta categoría dos máis pequeniños, soamente concursaron 4 grupos, polo que as pandereteiras de Soalleira, por iniciativa propia e co apoio da directiva da asociación, decidiron aportar un Accésit Especial para que ningún grupo quedase sin premio.

Na categoría B, o tercer premio foi para Grupo D da Escola de Cantigas e Agarimos de Santiago, o segundo premio, para o Os Batáns dos Xeitosos de Trazo e o primer premio foi para As Mosas do Hío da Asociacion Peis d'Hos de Cangas.

Na categoría C, o terceiro premio foi para Abaladeiras da A.C. Abaladeiras de Muxía, en segundo lugar Luis e Bieito da A.F. Santiaguiños de Boimorto e en primeiro lugar Lina e Lola da Asociación Peis d'Hos de Cangas.

E por último na categoría D o tercer premio foi para o Grupo A da Escola de Muiñeira de Cantigas e Agarimos de Santiago, o segundo premio levárono as Pandereteiras de Agrocovo da A.C.M. Eclipse de Esteiro e o primeiro premio para o grupo Meniñas da A.C. Tarambainas de Vigo.

Ademáis entre as 4 categorías entregáronse 2 premios para os mellores vestiarios que foron para Laretas da A.C. Tarambainas de Vigo e para Grupo A de Cantigas e Agarimos.