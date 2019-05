"Na Corredoira" premio á mellor fotografía no Festival Olloboi de cinema en Boiro

A película "Na Corredoira" elaborada polo alumnado do CEIP de Tenorio, acaba de gañar o premio á mellor fotografía, no Festival de Cinema Olloboi que vén desenvolvendo en Boiro desde o ano 2010, celebrando por tanto a súa IX edición.

Este grupo de alumnos realizaron o seu curto dentro do programa educativo de Cinema en Curso, que ten o respaldo da Consellería de Educación.

Eles marcan todas as pautas a desenvolver na película, establecendo guión, dirección, produción, etc., baixo o asesoramento dun cineasta que lles establece as directrices para seguir.

Non é o primeiro premio que leva esta película de "Na Corredoira" debido a que no Festival Internacional de Cinema de Ourense, recibiu o de mellor guión.