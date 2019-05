O erotismo literario prende no Arquivo Provincial

'BibliotequEros' © Deputación Provincial de Pontevedra

Desde a antiga Grecia ata o século XX, o erotismo sempre formou parte da literatura e esa visión é a que recolle a mostra 'BibliotequEros', que se pode visitar ata o vindeiro 6 de xuño nas instalacións do Arquivo Provincial da Deputación, en horario matinal.

Trátase de literatura erótica que procede dos fondos bibliográficos do Museo do Pobo Galego. Inaugurábase este martes coa conferencia do filólogo e doutor en Literatura, Santiago Díaz Lage sobre o erotismo nas bibliotecas do Museo do Pobo Galego.

A mostra está comisariada por Rosa Méndez e Santiago Díaz e divídese en dúas partes. Por unha parte, en 14 vitrinas pódese ver unha exposición bibliográfica composta por libros con argumentos de carácter erótico. A segunda parte ofrece elementos lúdicos e materiais gráficos.