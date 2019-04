Espectáculo de danza Lendas Cosacas © Afundación

Afundación presenta o espectáculo de danza Lendas Cosacas, que poñerá en escena o Teatro Estatal de Danza o sábado 4 de maio, ás 20.30 horas no Auditorio Sede Afundación de Pontevedra.

Lendas Cosacas aúna danza e folclore tradicionais a través dos que se mostra a historia do pobo cosaco que habitou extensos territorios ao norte do Mar Negro, nas concas do río Danubio, do Don, Kubáñ, Ural ou Volga. Unha representación que mostra a esencia e a alma deste pobo de gran riqueza cultural.

O Teatro Estatal de Danza Cosacos de Rusia é unha das compañías profesionais máis importantes do país. Formouse en 1991 cando en Rusia comezaron a restaurarse as tradicións cosacas que quedaran relegadas no período soviético.

Formada por 70 artistas, entre bailaríns, músicos e cantantes, Cosacos de Rusia utiliza instrumentos de vento, percusión, acordeóns ou balalaicas, entre outros que forman parte da tradición rusa.

A compañía é a única que nas súas coreografías desenvolve elementos de todas as rexións cosacas. Partindo da tradición do pobo cosaco, que durante séculos dedicouse a defender as fronteiras rusas, as danzas cosacas son ricas en elementos militares e é por iso que incorporan nas representacións látigos, lanzas, sabres, canóns etc.

A compañía ten a súa sede en Lípetsk, cidade situada nas ribeiras do alto Don, berce dos cosacos. Desde a súa primeira representación en Rusia, realiza cada ano viras en Europa, ademais de España, Gran Bretaña, Alemaña, Italia, Suíza, Noruega ou Francia entre outros e tamén en EEUU, Canadá, China ou Corea do Sur.