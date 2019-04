Sete maios subirán ao escenario da praza da Ferrería o vindeiro mércores 1 de Maio. A profesora Vitoria Ogando será a encargada de dar a benvida ao Maio no certame que comezará ás 11.00 horas.

Os participantes competirán en catro modalidades: Maio tradicional, cantigas, interpretación e mellor coroa. Haberá catro premios por categoría ademais dun premio.

Entre os participantes hai cinco colexios e dúas asociacións culturais.

Son os maios do CEIP Froebel, do CEP Marcos da Portela, do CEP Campolongo, do CEIP Praza de Barcelos, de San Xulían, da Asociación Cultural e Deportiva de Marcón e da Asociación Cultural e Deportiva Campañó.