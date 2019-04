A música de Morgan atrapa ao público pontevedrés nunha nova 'matiné' do Principal

Concerto de Morgan nas 'matinés' do Principal de Pontevedra © Mónica Patxot

A música volveu ao Teatro Principal en horario matinal. Fíxoo co concerto que Morgan, un dos grupos indie con maior proxección do panorama nacional, ofreceu este sábado dentro do ciclo As Matinés do Principal.

Cun auditorio cheo e entregado á música da banda madrileña desde o primeiro momento, Morgan, que ten na fascinante voz de Nina de Juan uno dos seus selos máis característicos, ofreceron un concerto de hora e media no que repararon os temas incluídos nos seus dous primeiros discos, North e Earth.

Acompañado dos seus compañeiros habituais, con Paco López á guitarra e Ekain Elorza á batería, Nina de Juan entoou a canción Planet Earth para iniciar un recital en Pontevedra que concluíu co tema Marry You.

Nesta última canción, xa co público totalmente en pé, a banda empezou só coa música dunha guitarra e a voz do seu solista, sen micrófono, para terminar con todos os músicos sobre o escenario e os espectadores cantando con eles.

Tras Morgan, o ciclo de As Matines do Principal continuará cun concerto da banda McEnroe o próximo 19 de outubro.