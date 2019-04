Morgan chega ás 'matinés' do Principal con todas as entradas esgotadas

Co cartel de "non hai entradas" colgado desde hai semanas, Morgan chega a Pontevedra. A banda, unha das grandes sorpresas que nos deparou o panorama musical español nos últimos anos, serán os protagonistas dunha nova sesión de As Matinés do Principal. Atoparanse co público pontevedrés o vindeiro sábado 27 de abril, ás 12.00 horas.

Morgan, que ten na fascinante voz de Nina de Juan uno dos seus selos máis característicos, presentará en directo o seu segundo disco, Air, editado hai pouco máis dun ano. Xunto a ela -que tamén toca o piano- estarán tamén os seus compañeiros habituais, con Paco López á guitarra e Ekain Elorza á batería.

O portal de música EfeEme sinalou que este novo disco está composto dun arsenal de cancións que conxugan a electricidade do rock, o racho do soul, o queixume do blues e o ritmo bailable do funk cun apromo desmesurado.

Desde que 2017 fora o ano de consolidación para esta banda, Morgan non parou de tocar e de cultivar éxitos alá por onde actúa, esgotando regularmente as entradas nos seus principais concertos en Madrid, Barcelona ou Bilbao.

Na última edición dos Premios MIN da Música Independente a banda logrou cinco galardoes, entre eles o premio ao álbum do ano, ao mellor álbum de rock, ao mellor directo, ao mellor artista e á mellor produción.

Tras Morgan, o ciclo de As Matines do Principal continuará cun concerto da banda McEnroe o próximo 19 de outubro.