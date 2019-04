A escritora Beatriz Maceda Abeleira vence no II Premio María Victoria Moreno

Beatriz Maceda © Concello de Pontevedra

O II Premio María Victoría Moreno foi para á autora Beatriz Maceda Abeleira, escritora galega que conta entre os seus traballos con obras como 'Cando John Lennon coñeceu a Valle Inclán' ou 'Man. o alemán de Camelle'.

O premio contempla unha dotación económica de 4.000 euros, que lle concede o Conello de Pontevedra. A obra será publicada por Urco Editora.

Os integrantes do xurado destacaban o compromiso que no traballo se mantén co ecoloxismo e tamén co público potencial: lectores que aínda se atopan durante os seus primeiros anos da adolescencia.

Na última tarde deste xoves, o xurado deste II Premio María Vitoria Moreno adoptaba esta decisión. O traballo gañador era presentado baixo o título de 'Ardora' e foi seleccionada entre 17 pezas presentadas a este certame A maioría dos traballos eran de carácter narrativo ou fantasioso.