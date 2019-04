Pontevedra acolle o Festival de poesía PontePoética do 10 ao 14 de abril

Antón Sobral e Iolanda Castaño © Mónica Patxot

Este mércores comeza en Pontevedra unha nova edición do Festival de poesía PontePoética. Será ás 19.30 horas coa proxección na Casa das Campás do documental "Vértice de versos" seguido dun coloquio co director Carlos Lorenzo e os poetas Oriana Méndez e Ismael Ramos.

A directora de PontePoética, Yolanda Castaño, o directivo do Ateneo de Pontevedra Antón Sobral presentaron este martes este festival xunto á concelleira de Cultura Carme Fouces.

O evento será inaugurado o venres ás 17.30 horas nas Ruínas de San Domingos, cun recital a cargo dos poetas Antonia Vivens, Ismael Ramos e Jan Wagner. Despois dun descanso continuarán en leste mesmo recinto Castillo Suárez, Baldo Ramos e Manuel Rivas.

A xornada completarase cun espectáculo poético musical no Pub El Pequeño a cargo de " Cintaadhesiva" (Silvia Penas e Jesús Andrés).

O Teatro Principal acollerá durante o sábado toda a actividade de PontePoética cun obradoiro ás 11 horas a cargo de Valter Hugo Mae, e pola tarde, os recitais de Valter Hugo Mae, Pilar Pallarés e Silvia Penas (ás 17.30 horas) e Silvia Penas, Jan Wagner, Antónia Vicens, Baldo Ramos, Castillo Suárez, Ismael Ramos, Pilar Pallarés, Valter Hugo Mae e Manuel Vilas (a partir das 19 horas).

O domingo 14 de abril ás 11 da mañá na Casa da Luz concluirá PontePoética cun obradoiro de narrativa a cargo de Manuel Vilas.