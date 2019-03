Mónica de Nut e Martirio colorean con sons experimentais e tradicionais o Teatro Principal

Ciclo Contrariadas: concerto de Mónica de Nut e Martirio © Diego Torrado

Son dúas artistas cunha personalidade escénica indiscutible e as dúas ofrecen un son que se despraza desde o tradicional ata rexistros experimentais e sorprendentes. Mónica de Nut e Martirio ofreceron o mellor do seu repertorio no concerto que se desenvolvía este domingo no Teatro Principal de Pontevedra.

Este recital inclúese dentro do Ciclo Contrariadas no que se ofrecen actuacións de artistas de calidade contrastada e que ofrecen diferentes formas de entender a música.

Numeroso público achegábase, a pesar da noite chuviosa, ata o Teatro Principal para ver a estas dúas artistas con voces inimitables.