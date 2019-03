RADIO.- A playlist de... Gustavo Almeida, o 'Vértice' entre o fútbol e a música

Gustavo Almeida © Mónica Patxot

É carioca e aínda que poida resultar tópico, os seus primeiros recordos de infancia son xogando ao fútbol, no Vasco da Gama para máis acenos. Debía ter uns catorce ou quince anos cando recibiu os primeiros 'pagamentos' por facer o que lle gustaba. Carlos Gustavo de Lima Pereira de Almeida - Gustavo Almeida - é fillo de Valentim, un portugués que en Río de Janeiro traballou en banca e abriu o restaurante Lisboa à Noite. O establecemento onde Ellen de Lima, cantante afamada, "tamén cantaba fados, tan ben!" conta o seu fillo en PontevedraViva Radio.

Con dezaoito anos foi fichado en España. Mazinho recoñeceuno a primeira vez que pisou o céspede do Celta. Logo viría Torrelavega, Francia, Italia, Brasil, de novo Italia e unha pubalxia tróuxolle de regreso a España. Gustavo creu que pasaría por quirófano, pero o que pasou é que cambiou os estadios polos estudos, de gravación.

'Por si me escuchan' foi o seu primeiro disco, en 2005. Unha lerezana, María, entrou na súa vida e á que seguen compartindo chegaron Luan e Isabella. Este 2019 presentou o seu cuarto traballo musical 'Vértice'. Di na Playlist que cre que non é totalmente consciente da sorte que tivo na súa vida e que para devolverlle o que lle deu, trata de plasmalo nas súas cancións.

As súas habilidades co balón quedan a día de hoxe para o Rápido de Xeve na Liga de Veteranos e no seu marcador vital segue marcando goles á felicidade.