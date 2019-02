Reivindicación da Rosalía de Castro máis universal e feminista

Lectura homenaxe a Rosalía de Castro © Victoria Regueira A poeta Lucía Novas na lectura homenaxe a Rosalía de Castro © Victoria Regueira

O vestíbulo da Deputación de Pontevedra acolleu unha lectura pública de fragmentos de obras relacionadas con Rosalía de Castro atendendo ás recomendacións da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) nun encontro que leva celebrándose nos últimos catro anos.

Deste xeito o acto adiantouse dúas xornadas ante a celebración o domingo do Día de Rosalía, que se conmemorará en distintos Concellos da provincia. O evento contou coa intervención da presidenta Carmela Silva e do deputado de Cultura Xosé Leal, ademais de diversos representantes de asociacións e colectivos da provincia.

A presidenta provincial reivindicaba a faceta feminista da "nosa escritora máis universal" para ler un fragmento do libro 'Rosalía feminista', obra da escritor María Xosé Queizán.

Xosé Leal escolleu o poema 'Cantarte hei, Galicia', unha obra que está vencellada co Ano da Música e coa cultura galega. A poeta Lucía Novas foi a encargada de ler o manifesto da AELG. Baixo o título 'Libre o meu pensamento', a escritora de Bueu lía as palabras da xornalista e poeta Ana Romaní. A continuación, a Deputación entregou un libro e unha camelia do cultivar 'Rosalía de Castro', procedente da Estación Fitopatolóxica de Areeiro.