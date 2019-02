Gustavo Almeida publica o seu cuarto disco, 'Vértice', este 14 de febreiro

Portada do cuarto disco de Gustavo Almeida © Dito & Feito Comunicación

Gustavo Almeida saca este xoves 14 de febreiro, o seu novo traballo discográfico en todas as plataformas dixitais. Co título 'Vértice', este álbum do artista brasileiro afincado desde hai 20 anos en Pontevedra publica os seus últimos temas producidos por Nacho Mañó, baixista de Presuntos Implicados e produtor deste grupo e de Alejandro Sanz, Armando Manzanero, Revólver, Niña Pastori ou Lolita.

O cantautor presentará este disco o venres 22 de febreiro no Pazo da Cultura de Pontevedra a partir das 21.00 horas. As novas cancións ofrecen unha combinación entre a cultura brasileira e a española con fusión de estilos.

Neste último traballo ofrece as raíces brasileiras a través de melodías, harmonías e textos. Nacho Mañó produciu os temas co obxectivo de axuntar as distintas influencias e ofrecer un contexto contemporáneo.

Almeida chegaba a Galicia a mediados da década dos 80 como futbolista do Real Club Celta de Vigo. Pero finalmente a súa vea artística levoulle a ser un dos referentes musicais dos escenarios galegos.