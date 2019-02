Sombras e piratas para encandear o público de Domingos do Principal

Un espectáculo para goce dos nenos, e non tan nenos. O Teatro Principal de Pontevedra acolleu este domingo unha nova xornada do ciclo Domingos do Principal.

Era a quenda da obra O tesouro de Barracuda, da compañía andaluza 'A la sombrita', toda unha experiencia para os asistentes a través dun xogo de sombras cun tratamento innovador e contemporáneo.

A obra contaba a historia de Barracuda e os seus amigos, e de como levaban anos buscando o tesouro do pirata Phineas Krane.

A sesión no Teatro Principal foi dobre, ás 12:00 e ás 18:30 horas, e terá continuidade este luns 11 de febreiro ás 11:30 horas cun terceiro pase para escolares.

Domingos do Principal volverá o día 17 de febreiro con Aguratrat, do grupo galego Pérez&Fernández, unha obra de teatro de actor baseada no libro 'EsioTrot' de Roal Dalh e recomendada para nenas e nenos a partir dos 6 anos de idade.