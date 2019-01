Pontevedra, a encher as tabernas de voces

Volven os Cantos de Taberna ás noites de Pontevedra. Este programa, que este ano cumpre a súa oitava edición, contará nesta ocasión con cinco citas, dez bares e cinco grupos. Todo cun mesmo obxectivo, fomentar a cultura recuperando unha forma de divertimento tradicional.

A nova edición desta actividade foi presentada este mércores no Concello pola concelleira de Festas, Carme da Silva, e por Xaquín Moreda, membro do grupo Maravallada.

Cantos de Taberna arranca o vindeiro venres 25 de xaneiro co grupo Son das Ondas, que percorrerá os bares Os Maristas y La Botica. O programa continuará todos últimos venres de cada mes ata maio.

As próximas citas serán:

22 de febreiro , Milano e La Casita: +Q Cantigas

, Milano e La Casita: +Q Cantigas 29 de marzo , Brasilia e Machuco: No Cómbaro

, Brasilia e Machuco: No Cómbaro 26 de abril , Reixas e La Navarra: Trespés

, Reixas e La Navarra: Trespés 31 de maio, Saudade e O Pavero: Maravallada

"Non se trata de actuacións. O que queremos é dar prioridade a voz, encher as tabernas de voces e por iso os grupos levan pouca instrumentación", explicou Moreda.

Co fin de animar á participación, repártense as letras das cantigas nos bares porque son moitas as persoas que tan só coñecen o primeiro retrouso mais non a cantiga completa.

Xustamente é un libro de cantigas o premio que recibe, ao final de Cantos de Taberna, a persoa ou grupo que máis se teña implicado e participado nas sucesivas citas do programa.