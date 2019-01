Fernando Salgado presenta en Pontevedra a súa terceira novela '1306/36', na que rescata a historia de Pancho Varela

Presentación do libro '1.036/36' en Pontevedra © Fernando Salgado

O escritor e xornalista de Diario de Pontevedra Fernando Salgado presentará este xoves 24 de xaneiro na Casa das Campás o seu terceiro libro, 1306/36, que leva editado xa varios meses e se presentou en localidades de toda a provincia, pero aínda non chegara á cidade do Lérez.

A publicación aborda a historia de seu avó, Pancho Varela (Cerdedo 1898), activista político durante a Segunda República que acabou fusilado en Pontevedra o día 27 de xullo do ano 1937 despois de estar preso na Escuela Normal de Pontevedra (que ocupaba edificio onde se atopa a Delegación de Educación da Xunta e no que estudiara a súa carreira de Maxisterio) e na illa de San Simón.

A presentación está prevista para as 20.00 horas na Casa das Campás e contará coa participación do propio autor, do historiador pontevedrés Pepe Álvarez e do tamén xornalista de Diario de Pontevedra Ramón Rozas.

1306/36 conta a historia de Pancho Varela desde que é nomeado secretario do Concello e xuíz municipal cando as candidaturas de esquerdas acadaron once das trece actas nas eleccións municipais celebradas o ano 1931.

Como xornalista en dous xornais –El Pueblo Gallego e El País– o político e xornalista reivindicou melloras sociais e denunciou inxustizas e fixo fronte ás forzas reaccionarias que se levantaron contra a Democracia e contra a República co respaldo da Igrexa. Tras o golpe de estado franquista, foi nomeado delegado do Goberno en Cerdedo e esixiu á Garda Civil que se puxera a carón da legalidade vixente. Finalmente, acabou fuxindo ao Monte do Seixo, e despois a Monleras (Salamanca) -tras unha escala no Carballiño-, onde foi detido.