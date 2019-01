Unha viaxe en 360 graos para inaugurar Domingos do Principal 2019

Representación do espectáculo de circo 'Rojoestándar', da compañía andaluza Lanördika, en Domingos do Principal © Diego Torrado

O espectáculo de circo Rojo estándar, da compañía andaluza Lanördika, abriu este domingo a nova edición de Domingos do Principal cunha proposta innovadora exposta para que o espectador sitúese a 360 graos e, a través do movemento, viaxe polas emocións dos protagonistas.

Rojo estándar, gañadora do Premio Fetén 2018 ao mellor espectáculo de rúa, representouse, como é habitual, en sesión dobre, ás 12.00 e ás 18.30 horas, no Teatro Principal e serviu para abrir seis semanas de actividades nas que, ata o próximo 10 de marzo, pasarán polo escenario propostas de danza, circo, teatro de actor, de sombras ou de máscaras.

Como todas as obras deste ciclo de teatro e artes escénicas, Rojo estándar estivo enfocada ao público familiar. Neste caso, estaba recomendada para público a partir de tres anos e púxose en escena unha obra totalmente circular na que dous seres opostos atópanse nunha escena bañada polo surrealismo, onde as cores marcan o seu ritmo, e na que o amor, guiado polo circo e a danza, é peza crave durante todo o espectáculo.

As entradas para o resto de espectáculos están á venda en Ataquilla.com e de non esgotarse, dúas horas antes do inicio de cada un deles. O prezo é de 4 euros por localidade.