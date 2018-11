O novo álbum de Morcheeba, 'Blaze Away', eixo do concerto da banda británica no Pazo da Cultura

Morcheeba © Morcheeba

Morcheeba, un dos grupos máis relevantes do son trip-hop inglés, ofrecerá un recital o venres 23 de novembro no Pazo da Cultura de Pontevedra e as entradas xa se atopan á venda.

Nesta cita musical, a banda británica ofrecerá temas dos traballos editados desde os anos noventa pero, sobre todo, descubrirá o son en directo dos temas da súa última produción 'Blaze Away', un álbum que saía á venda o 1 de xuño deste mesmo ano.

Morcheeba marcou tendencias coas súas melodías nas que se recolle desde o optimismo máis esperanzador ata trazos de melancolía. A voz característica de Skye mestúrase co trip-hop, ritmos africanos e riffs de guitarras que se converteron en referentes durante os últimos lustros. Este grupo nacía en 1995 e suma xa oito traballos discográficos. En la actualidad, el grupo está integrado por Skye Edwards y Ross Godfrey. Na súa última achega ao mercado deixaron xa un éxito como 'It's Summertime', que será un dos que ofrezan no seu concerto en Pontevedra.

As entradas pódense adquirir a través de Ataquilla e Ticketea con prezos, en venda anticipada, a partir dos 16 euros. Esta actuación é a última programada este ano dentro do Ciclo Voices, que permitiu que Pontevedra puidese gozar de magníficos concertos internacionais como o de Jorge Drexler e o ofrecido por Jane Birkin coa Orquestra Filharmónica de Pontevedra.