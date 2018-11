'Tecedoras do cambio', unha mostra sobre as "lideresas" da cooperación galega

Ata o próximo 21 do novembro, o vestíbulo do Pazo Provincial acolle a exposición fotográfica 'Tecedoras do cambio', que mostra a historia de loita persoal e colectiva de 23 "lideresas" de países de América Latina, África e Asia nos que colabora a cooperación galega.

Son mulleres que, segundo as responsables da mostra, "loitan por unha vida digna" en catorce países e que co seu traballo, da man de ONG galegas, son xa figuras "imprescindibles" para o desenvolvemento das súas comunidades, desempeñando a súa labor como labregas, pescadoras, defensoras de dereitos, promotoras de saúde, activistas ou mariscadoras.

A exposición foi inaugurada pola presidenta da Deputación, Carmela Silva, e a vogal da Coordinadora Galega de ONGD, Lorena Seijo.

Silva destacou que a entrada da Deputación énchese de miradas de mulleres que están loitando polos seus dereitos, pero tamén están loitando por transformar o mundo.

Esta mostra fala de mulleres que viven, sinalou a presidenta, en países complicados para as elas, xa que "se no mundo occidental xa nolo poñen difícil, non con teitos de cristal senón con teitos de cemento armado, pois nos países en desenvolvemento o teñen moito máis difícil".

De aí que sexa necesario, explicou, poñerlle rostro a estas mulleres empoderadas que, "contra vento e marea están construíndo espazos para a igualdade, pero tamén para o desenvolvemento económico dos seus pobos".