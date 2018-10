Cantos na Maré acolle o legado musical de Cesária Évora, a diva dos pés descalzos

Concerto de Cesária Évora Orchestra en Cantos na Maré © Diego Torrado Concerto de Cesária Évora Orchestra en Cantos na Maré © Diego Torrado

As mulleres foron protagonistas principais dos concertos programados durante o venres 12 de outubro en Cantos na Maré. O Pazo da Cultura acolleu as actuacións da rapeira galega Wöyza, o dúo Vudú, a intérprete Capicúa, acompañada por Eva RapDiva e tamén por Wöyza.

Pero a gran cita da segunda xornada do Festival Internacional da Lusofonía chegaba con Cesária Évora Orchestra, unha formación integrada por músicos que acompañaban á gran cantante de Cabo Verde e que retomaba sobre o escenario o mellor do repertorio da coñecida como a "diva dos pés descalzos". Tres das voces femininas máis aclamadas da cultura caboverdiana, Lura, Lucibela e Elida Almedia, foron as encargadas de interpretar os temas de Cise.

Tamén durante a xornada, o Teatro Principal acollía a actuación de Mário Lucio, acompañado por Júlio Pereira. Lúcio presentará este sábado 13 na Libraría Paz de Pontevedra a súa obra 'Meu verbo cultura', a partir das 12.30 horas. A esa mesma hora, o Teatro Principal será o escenario do proxecto musical Coladera coa intervención de Eladio y los seres queridos.

A programación deste sábado, día grande de Cantos na Maré, conta con estrelas da altura de Selma Uamusse. A intérprete de Mozambique sobe ao escenario do Pazo ás 20.30 horas ofrecendo unha combinación de estilos que van desde o rock ao jazz pasando polo afrobeato ou o gospel. A continuación, o brasileiro Chico César iniciará o seu recital ás 21.30 horas no mesmo escenario. O autor de 'Mama África' é un dos intérpretes que participou en varias ocasións no Festival desde a súa creación. A galega Mercedes Peón presentará o seu quinto traballo discográfico, 'Deixaas', a partir das 22.30 horas coa súa particular mestura de sons vangardistas con ritmos ancestrais. A cantante estará acompañada por outras dúas voces de calidade, Mónica de Nut e Ana Fernández.

A xornada ofrecerá tamén outros sons como o que trasladan os vigueses Os Meninos ou Throes + The Shine, unha interesante banda de Portugal e Angola. Tamén se desenvolverán sesións cinematográficas, visitas comentadas e unha performance a cargo de Ugia Pedreira e Marina Oural no Museo de Pontevedra.