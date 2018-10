Pontevedra, entregada na estrea de "La sombra de la ley": Luis Tosar e Michelle Jenner, os máis aclamados

Estrea en Pontevedra da película "La sombra de la ley" © Mónica Patxot Estrea en Pontevedra da película "La sombra de la ley" © Mónica Patxot Estrea en Pontevedra da película "La sombra de la ley" © Mónica Patxot Estrea en Pontevedra da película "La sombra de la ley" © Mónica Patxot

Non é habitual que Pontevedra acolla a estrea dunha película. Por iso é polo que o Teatro Principal vestiu as súas mellores galas para celebrar a inminente chegada aos cinemas de La sombra de la ley, a esperada segunda película do director galego Dani de la Torre.

Era o primeiro pase da película con público e, á vista da reacción dos espectadores pontevedreses, será todo un éxito. Unha pechada ovación de máis dous minutos, con todo o patio de butacas do Principal posto en pé, puxo o broche de ouro a unha noite moi especial.

Non era para menos. Ao director acompañáronlle os protagonistas da película, con Luís Tosar, Michelle Jenner, Paco Tous ou Fredi Leis á cabeza. Todos eles chegaron ao teatro, sobre as nove da noite, en dous coches de época similares aos que se poden ver na película.

Entre os saúdos e as fotografías dos numerosos pontevedreses que non quixeron perderse o evento, tamén houbo tempo para realizar o tradicional paseo pola alfombra vermella, colocada na entrada o Principal para a ocasión, e pousar para os fotógrafos.

Dani de la Torre, antes da proxección, recoñecía a "presión" que supoñía a estrea "aunque sea ante fuego amigo", pero aseguraba estar "muy contento" coa película e estar "con muchas ganas de que el público la vea".

ASÍ É LA SOMBRA DE LA LEY

La sombra de la ley traslada aos espectadores ao ano 1921. España vive un momento axitado e caótico: son os anos do chumbo, froito dos violentos enfrontamentos na rúa entre matóns e anarquistas. O gansterismo e os negocios ilegais están instalados na sociedade.

Nesta situación de disturbios e crimes, Aníbal Uriarte (Tosar) chega a Barcelona para colaborar coa comisaría local de policía na detención dos culpables dun importante roubo de armas a un tren militar e evitar que toda a cidade convértase nunha polvoreira.

Aníbal terá que lidar cos seus compañeiros corruptos, cos baixos fondos da sociedade barcelonesa, cun mafioso con importantes conexións e co mundo anarquista máis radical, disposto a todo para conseguir os seus obxectivos. Alí coñecerá a Sara (Jenner), unha moza loitadora e temperamental, cuxo encontro terá consecuencias inesperadas para ambos.

O seu director explicou que lle gustou retratar a "explosión de una cidade como Barcelona", que naquela época "era un polvorín social, cultural y emocional" que estaba a abrir as súas portas "a la música, al cabaret, a las drogas, a la moda o a las revueltas sociales". Era algo "que me apetecía muchísimo contar" e coa tecnoloxía actual podía levar á gran pantalla.

Con esta película, sinala Dani de la Torre, "hemos abierto la puerta a contar nuevas historias" e abordar "sin complejos" producións que o cine español "eran difíciles de abordar".

Xunto a el, Luís Tosar sinalou que rodar esta película foi "intenso", porque a niveis de produción "es muy complicada", sobre todo ao ser unha película de época muy difícil de rodar para el tipo de cinematografía con el que estamos acostumbrados".

A pesar diso, recoñeceu que foi "gratificante" dar vida a un personaxe "que se mueve entre las altas esferas y los bajos fondos" nun momento de cambio e "complejo" desde o punto sociopolítico, unha situación que "tiene muchos ecos con la situación que estamos viviendo hoy".

Michelle Jenner, pola súa banda, explicou que o seu personaxe é "un regalo" e que o guión da película "es de esos que te toca las entrañas" porque, ao longo da historia, "tiene de todo". Ademais, agradeceu poder traballar con Tosar, "uno de los mejores actores de este país" e, entre risas, rodar en Galicia porque "mi estómago se fue enamorado".