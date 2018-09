O concerto de Jane Birkin en Pontevedra será unha homenaxe a Serge Gainsbourg

Tras o verán, o ciclo Voices retoma a súa actividade. Farao o próximo 27 de outubro co concerto que a británica Jane Birkin ofrecerá no pazo da Cultura de Pontevedra. Será, ademais do festival Primavera Sound de Barcelona, a súa única data en España.

O concerto será toda unha homenaxe a Serge Gainsbourg, un dos compositores máis celebrados de Francia, en mans da delicada e melodiosa voz de quen foi a súa parella.

Birkin contou coa colaboración do compositor e pianista xaponés Nobuyuki Nakajima e, sobre as táboas de Pontevedra, a Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, que estará dirixida por Javier Viceiro-Filgueira.

Tras case unha década de silencio (discograficamente falando) e aos seus espléndidos 71 anos, Jane Birkin volve cantar a Serge Gainsbourg no seu novo álbum, Birkin / Gainsbourg - Le Symphonique, editado a pasada primavera.

Coa elegancia e a clase dunha figura chave na evolución da música e da moda nas últimas décadas, Birkin reinterpreta o repertorio que no seu día lle legou o pai da súa filla Charlotte.

As entradas para o concerto están xa dispoñibles a través de Ticketea e Ataquilla.

Nesta tempada, Voices xa programou a Jorge Drexler a principios de ano e, ademais de Jane Birkin en outubro, o grupo británico Morcheeba actuará no mes de novembro.