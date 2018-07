O FICBUEU reforza a súa área social e a súa particular escola de cine itinerante con colectivos vulnerables

Manuel Pena, director do FICBUEU © Mónica Patxot Presentación da área social do FICBUEU 2018 na Casa das Campás de Pontevedra © Mónica Patxot

O Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (FICBUEU) manterá na súa nova edición 2018 a súa aposta polo compromiso social que mantén desde as súas orixes e que impulsou desde o ano 2016 da man dunha colaboración á alza coa Obra Social La Caixa. Este ano reforzará a súa área social e anuncia que impulsará os talleres de cinema que realizan con colectivos sociais.

O director do FICBUEU, Manuel Pena, e a responsable de área de Caixabank en Pontevedra, Cristina Vega, anunciaron que a colaboración pola que hai dous anos a entidade bancaria achegou 8.000 euros ao festival incrementouse e este 2018 será case o dobre, 15.000 euros.

Esta achega económica permitirá impulsar eses talleres que achegan o cinema a colectivos vulnerables como as persoas enfermas ingresadas en hospitais ou centros de día ou persoas con algún tipo de discapacidade usuarias de distintas asociacións. Os organizadores defíneno como a súa "escola de cinema itinerante".

Durante a edición 2017-2018 do festival realizaron actividades con seis centros distintos. Co hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e dous centros de día de Bueu organizaron proxeccións de curtometrajes cos seus posteriores coloquios e con tres asociacións de Vilagarcía e Cangas organizaron talleres de cinema nos que os usuarios coñeceron todas as etapas do proceso creativo dunha curtametraxe, desde o guión á rodaxe e a montaxe final.

Eses produtos elaborados nos talleres coa asociación Xoán XXIII e o colexio de educación especial de Vilagarcía e a asociación de diagnosticados de cancro de mama Adicam xa están terminados e proxectaranse no Centro Social do Mar de Bueu o próximo 7 de setembro durante a sesión inaugural do FIC 2018, que se celebrará entre ese día e o 15 de setembro.

A partir dese momento, darase o pistoletazo de saída á nova edición da área Social FICBUEU 2018, que traballará con novos colectivos, pero tamén repetirá con algúns colectivos dos que este ano tiveron unha ampla e exitosa participación. Entre as novas incorporacións destaca o próximo mes de setembro o centro penal da Lama e outros colectivos como 'Con Eles' de Vilagarcía e a Fundación Secretariado Xitano e Down Pontevedra Xuntos de Pontevedra.

Cristina Vega destacou que co apoio a todas estas accións La Caixa procura "xerar oportunidades en colectivos que por diferentes motivos teñen dificultades de acceso a artes como o cinema" mentres que a directora do centro da Asociación Xoán XXIII en Cangas, Teresa Lagos, valorou que as actividades que xa se desenvolveron co seu colectivo en anos anteriores contribuíron ao " empoderamento" das persoas con discapacidade coas que traballan, que "a sociedade non sempre lles dá", e a socia de Adicam Celia Fernández agradeceu poder participar nunha experiencia que será "inesquecible" para o seu colectivo.