Semana de espectáculos na praza do Teucro co ciclo 'Cultura no Camiño'

"Bon appetit" de teatro Ghazafelhos, chega aos Domingos do Principal CC BY-NC-SA Teatro Ghazafelhos

A partir deste luns, a praza do Teucro converterase no escenario para seis espectáculos teatrais para público familiar dentro da programación do ciclo Cultura non Camiño, que promove a Xunta de Galicia.

A primeira actuación será o luns 9 co espectáculo 'Bon appétit', da compañía Ghazafelhos. Comezará, como o resto de funcións, ás 19.30 horas. Trátase dunha proposta de teatro xestual con monicreques e música.

O martes chega o grupo Trotaventos cunha montaxe baseada nos temas do seu libro-disco 'A fiestra dous soños'. Culturactiva presentará o mércores 11, festivo local, a obra ' Saaabor!', unha proposta na que se combina humor, música, maxia. A maxia tamén será a protagonista da obra de Barafunda Teatro, que chegará á praza do Teucro o xoves 12.

Expresión Producións ofrece a obra 'Limpadores' o venres 13 e Baobab Teatro pechará este ciclo o sábado 14 coa montaxe 'Baila, Roque, baila', no que o protagonismo corre a cargo do coñecido personaxe.

Con estas actividades, a Xunta en colaboración co Concello de Pontevedra busca fomentar o programa de actividades de fronte ao turismo procedente da peregrinación a Santiago de Compostela. O resto de programación noutros Concellos pode consultarse na web de Agadic.