A Praza do Teucro acolle o XIII Ciclo Musical BMS

O próximo sábado 30 de xuño comeza o XIII Ciclo Musical BMS que abrirán as bandas xuvenís, ás 21:00 na praza do Teucro actuará a Banda Xuvenil de Salcedo acompañada da Banda Escola Atlántida de Matamá (Vigo).

O domingo 1 de xullo, as 21 horas no Teatro principal será o turno das Corais Polifónicas, donde actuará como convidada a Coral da Asociación de Pensionistas de Pazos de Borbén, actuando como anfitriona a Coral Polifónica de Salcedo, e ademáis fará a súa presentación o Coro Infantil de Salcedo, que naceu no curso 2017-18 na escola de Música de Salcedo, e esta formado por nenos de entre 8 e 14 anos.

Para rematar este XIII Ciclo de Musical BMS, o sábado 7 de xullo, as 21 horas na praza do Teucro actuarán a Banda de Música de Torroso e pechará o Ciclo a anfitriona, a Banda de Música de Salcedo que celebra este ano o seu 30 aniversario.