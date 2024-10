A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá un concerto o venres 11 en Afundación

Real Filharmonía de Galicia © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

A Real Filharmonía de Galicia ofrecerá un concerto o vindeiro venres, 11 de outubro, ás 20:30 horas no Auditorio Sede Afundación de Pontevedra.

O evento estará organizado pola Sociedad Filarmónica de Pontevedra e Afundación.

O programa do concerto, dirixido por Sebastian Zinca, incluirá as seguintes obras: 'All the echoes listen' de Eduardo Soutullo; 'Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis' de Vaughan Williams; e a Sinfonía nº 4, op. 63 de Jean Sibelius.

Os socios da Sociedad Filarmónica recibirán as súas entradas a través da propia organización, mentres que o público xeral poderá adquirilas en Ataquilla.com con prezos a partir de 14,60 euros.

A Real Filharmonía de Galicia, fundada en 1996 en Santiago de Compostela, conta con 50 músicos de 17 nacionalidades diferentes.

Actualmente, Baldur Brönnimann é o seu director titular e artístico, Maximino Zumalave o director asociado, e Joana Carneiro a principal directora convidada.

Sebastian Zinca, director do concerto, é o director asistente da orquestra para o ano 2024. Graduado en dirección de orquestra pola Academia Sibelius en Finlandia,

Zinca dirixiu diversas óperas e orquestras internacionais. Orixinario de Miami, Florida, estudou contrabaixo na Juilliard School antes de dedicarse á dirección.

A Real Filharmonía de Galicia actuou en escenarios de varios países, incluíndo Alemaña, Austria, Francia, Brasil, Arxentina, Cuba e Portugal, consolidándose como unha formación de renome internacional.