Combarro celebra a 42ª Semana Cultural ‘Culturarte 2024’

Do 9 ao 18 de agosto, Combarro acollerá a 42ª Semana Cultural e Festiva de San Roque, coñecida como ‘Culturarte 2024’, organizada polo Ateneo Corredoira Combarro coa colaboración do Concello de Poio.

As celebracións comezarán o venres, 9 de agosto, ás 21:00 horas, coa lectura do pregón a cargo de Olga Teijeiro, directora do Colexio Plurilingüe de Chancelas, que este ano celebra o seu 50 aniversario.

Tamén se presentarán as embaixadoras do Ateneo, unha figura tradicional recuperada este ano, recaendo en Lola Besada como Raíña, e Camila Besada e Carla Esperón como Damas.

Seguirá a entrega das distincións ‘Mexilón de Ouro’ na Praza de San Roque, e a inauguración dunha exposición en homenaxe a Florentino Rial na sede do Ateneo.

Entre os eventos destacados, o mércores 14 e o xoves 15 terá lugar a Festa do Mexilón, con degustacións deste molusco en diferentes preparacións.

O venres 16, Día do Patrón, celebrarase a misa solemne en honra de San Roque, seguida da tradicional baixada e subida da Virxe da Renda desde a súa ermida.

A programación inclúe tamén actuacións musicais, xogos populares, pasarrúas, teatro e actividades para todas as idades.

O sábado 17 contará cunha Festa da Escuma para os máis pequenos e concertos na Rualeira.

A semana cultural pecharase o domingo 18 cun parque infantil, pasarrúas e cantos populares.

O evento foi presentado polo alcalde de Poio, Ángel Moldes, membros do goberno local e representantes do Ateneo Corredoira.