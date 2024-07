Francisco López Barrios presenta 'No volverán las oscuras golondrinas' en San Vicente do Mar

O escritor Francisco López Barrios © Editorial Dauro

Este venres 2 de agosto, o escritor e xornalista Francisco López Barrios presentará o seu novo libro 'No volverán las oscuras golondrinas' en 'El Otro', o novo local situado en Pedras Negras e vencellado ao Náutico de San Vicente do Mar no Grove. O evento comezará ás 20.30 horas.

Durante a presentación, intervirán Xosé Allegue, arquitecto e xefe de proxectos do Consorcio de Santiago de Compostela, e Manuel Ángel Escudero, Vocal da xunta directiva da Asociación Española de Críticos Literarios e Secretario da Asociación Internacional de Críticos Literarios.

Francisco López Barrios é considerado pola crítica independente como unha das voces máis orixinais e interesantes do panorama literario español.

Tras unha primeira etapa con publicacións en editoriais de relevancia como Argos Vergara, Akal e Júcar, reapareceu despois de 20 anos de silencio narrativo co libro de relatos 'Yo soy todos los Besos que nunca pude darte', que gañou o Premio Andalucía de Narrativa en 2016.

Entre as súas obras destacadas atópase 'Amadio Pulpo', incluída polo crítico Javier Antón de Babelia (El País) entre as cen mellores novelas con protagonismo animal da literatura europea.

'No volverán las oscuras golondrinas' é o cuarto libro de relatos publicado pola editorial granadina Dauro. A obra, que consta de cinco relatos, inclúe 'Mariñeiro', unha historia ambientada na Illa de Arousa, na que o autor utiliza indistintamente o galego e o castelán como homenaxe á lingua de Rosalía de Castro.

TRAXECTORIA XORNALÍSTICA

Nado en Granada, pero con raíces galegas, López Barrios mantivo unha estreita vinculación con Galicia. Iniciou a súa carreira xornalística aos dezaseis anos no semanario coruñés 'Riazor'.

Foi redactor xefe de 'El Independiente', director de revistas como Injuve e columnista de opinión en diarios como 'Diario 16', 'Ideal de Granada' e 'La Voz de Galicia'. Tamén traballou en emisoras de radio como Radio 3 e en TVE, onde presentou e dirixiu programas culturais.

Actualmente reside no Grove e dedícase integramente á creación literaria.