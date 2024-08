Comezan as visitas guiadas á exposición 'A era das fábulas' no Museo de Pontevedra

Tras a súa inauguración a comezos de xullo, o Museo de Pontevedra inicia este próximo 1 de agosto o ciclo de visitas guiadas para coñecer a exposición 'A era das fábulas. A Arte e ou poder rexenerador da fantasía'. Ofrécense semanalmente cada xoves ás 18.00 horas ata o 26 de setembro.

Estas visitas comentadas correrán a cargo do equipo de Educación do Museo, son gratuítas e non requiren de inscrición previa; unicamente en caso de visitas para grupos en horario diferente ao fixado hai que remitirse á dirección de correo electrónico educacion.museo@depo.gal.

‘A era das fábulas’ está composta con fondos artísticos do Museo de Pontevedra, da Fundación María José Jove e do Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, resaltando a forza da transmisión oral na cultura. A exposición está aberta ao público ata o 29 de setembro.

Durante o tempo de apertura da mostra, o Museo organizou actividades paralelas vinculadas á mesma, como son talleres para público familiar. Este sábado 3 de agosto será o terceiro dos programados. Xa en setembro está previsto un seminario con conferencias e mesas redondas sobre relixiosidade popular, exvotos e outras ofrendas.