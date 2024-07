Thom Archi estrea 'Even tho', último adianto do seu álbum de debut

O compositor e produtor británico residente en Pontevedra, Thom Archi (Thomas Argibay), volve á carga coa estrea do seu novo tema, 'Even tho', que supón o último adianto do seu álbum de debut 'Co(m)ping' (Esmerarte), o cal estará dispoñible en plataformas o 13 de setembro.

'Even tho' é un tema moi escuro, máis lento do que nos ten afeitos este artista e cunha base electrónica marcada. A temática baséase de novo na ruptura dunha relación pasada, algo presente no álbum xa que aparece en varias das cancións que o compoñen. O tema produciuno o propio Thom xunto con Iago Lorenzo, Iván Blanco e Gonzalo Maceira.

'Even tho' soa case a unha balada. Neste tema thom usa a súa voz para rumorear ao oínte, contándolle a dor que supón o “deixalo” con alguén ao que queres a propósito de que é o mellor para ambas as partes.

Thom é unha das grandes promesas da música no panorama nacional e internacional pola súa orixinalidade á hora de facer música alternativa contemporánea.