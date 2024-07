PortAmérica pon data á súa edición de 2025: será os días 3, 4 e 5 de xullo

Sen descanso. Tan só unha semana despois de celebrar a súa duodécima edición, o festival PortAmérica traballa xa na que se celebrará en 2025. E o primeiro que fixeron é fixar as súas datas. A Azucreira de Portas reabrirá as súas portas os días 3, 4 e 5 de xullo.

Nos seus tres días, PortAmérica logrou reunir a máis de 45.000 persoas, provenientes de distintas partes do país, Portugal e Latinoamérica, batendo o seu propio récord ata a data ao aumentar o aforo respecto a edicións anteriores e conseguindo esgotar todas as entradas.

Durante a fin de semana, Portas e os seus arredores lograron unha ocupación hostaleira do 100% e o festival xerou 350 empregos directos e máis de 700 indirectos. O impacto económico valórase en 14 millóns de euros e a media de gasto por persoa, en 500 euros.

Estes datos consolidan ao PortAmérica como o festival musical e gastronómico máis importante das Rías Baixas, unha proposta cultural innovadora que transcende o musical.

Un total de 31 artistas nacionais e internacionais completaron a oferta musical do festival. Juanes, Aitana, Vetusta Morla, Xoel López, Lit Killah, Arde Bogotá, Luz Casal, Carlos Sadness ou Lila Downs foron algúns dos que protagonizaron o seu coidado cartel.

A gastronomía foi un ano máis unha das grandes protagonistas do festival. Das cociñas do ShowRocking, lideradas por Pepe Solla, saíron máis de 60.000 petiscos gourmet, preparados por máis dunha trintena de cociñeiros de renome, converténdose así na cociña efémera máis grande do mundo.

Xunto co anuncio das novas datas, PortAmérica lanzará xa os seus abonos para crentes, a tradicional venda de entradas para os máis fieis ao festival que se activa cada ano cando aínda non se coñece o cartel.

Estará dispoñible a partir do próximo mércores 17 de xullo en portamerica.es desde 65 euros + gastos.