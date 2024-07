Café Quijano protagonizará o concerto do sábado 17 de agosto en Vilagarcía

Concerto de Café Quijano © Cristina Saiz

O Concello de Vilagarcía de Arousa continúa anunciando os concertos previstos para as Festas de San Roque.

O recoñecido grupo leonés Café Quijano será o protagonista do concerto previsto para o sábado 17 de agosto, un día despois da Festa da Auga (venres 16 de agosto) e un antes da actuación de Anni B Sweet (domingo 18 de agosto).

Como o resto dos recitais confirmados -Guadi Galego o mércores 14 e Antonio Carmona o martes 20-, o dos irmáns Quijano comezará ás 22:30 horas no parque da Xunqueira e terá carácter gratuíto.

Café Quijano, unha banda histórica na música española, destaca polos seus éxitos internacionais en dous estilos musicais distintos: o pop rock e o bolero.

Na súa traxectoria, colaboraron con artistas de renome como Celine Dion, Carlos Santana, Armando Manzanero, Herbie Hancock, Black Eyed Peas e Joaquín Sabina, entre outros.

O grupo leonés é coñecido por acadar os primeiros postos en vendas e ser recoñecido con prestixiosos premios internacionais, incluído o "Grammy Award".

A súa triloxía "Orígenes: el bolero" obtivo múltiples nomeamentos aos "Latin Grammy" nas categorías de "Gravación do Ano", "Álbum do Ano", "Mellor Álbum de Pop Tradicional" e "Produtor do Ano".