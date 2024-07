Regresa Titirivedra con "folgos renovados" para "facerse un oco" na tradición dos monicreques en Galicia

Adianto de Titirivedra con Demetrio Gómez e a compañía Tanxarina © Mónica Patxot Adianto de Titirivedra con Miguel Borines e Andrés Giráldez, de Tanxarina © Mónica Patxot

Volve Titirivedra e, para a súa segunda edición, chega "con folgos renovados". Así o aseguraron este mércores o concelleiro de Festas de Pontevedra, Demetrio Gómez, e Miguel Borines e Andrés Giráldez, da histórica compañía de teatro de títeres galega Tanxarina.

Os tres presentaron a programación deste ano deste ciclo infantil de títeres que forma parte do programa das Festas de Verán 2024 lembrando o "éxito" da primeira edición.

Este verán chegan do 15 de xullo ao 21 de xullo e levarán á Alameda sete espectáculos, un diario ás 19.00 horas.

Este ciclo está pensado para o público familiar e cita en Pontevedra sete compañías de monicreques, cinco galegas, unha portuguesa e unha a medio camiño entre os dous países, pois naceu en Portugal e agora está asentada en Galicia.

Bebe da arraigada tradición do teatro de títeres en Galicia e aspira, en palabras de Demetrio Gómez, a "facerse un oco" como referencia galega dos monicreques.

Este ano, os sete espectáculos programados farán "repaso por toda a historia dos clásicos da literatura" e, como mostra, este mércores presentaron a obra que vai pechar o ciclo, 'Titiricircus', de Tanxarina.

Esta proposta de Tanxarina é, en si mesma, unha referencia. Andrés Giráldez e Miguel Borines fixeron este mércores un pequeno adianto durante a presentación e explicaron que 'Titiricircus' é unha proposta que leva 40 anos percorrendo o mundo e "mestura o teatro actoral cos monicreques".

Trátase do primeiro espectáculo do repertorio de Tanxarina e estivo de xira en catro décadas por América, África e Europa, con moitas paradas en Portugal e Galicia.

Con máis de 1.500 representación, é "o espectáculo teatro máis representando de toda a historia de Galicia" e deulle moitas satisfacción no transcurso dos anos.

Durante as súas xiras polo mundo, puideron percibir que este espectáculo "é xogo, é diversión, é fantasía e, ao mesmo tempo, chega dentro" tanto ás persoas que o representan como a público, cunha historia que supón un recordo ensoñador e festivo do gran circo de carpa alta e bicolor. Ao escenario soben dous vellos traballadores daquel circo que lembran agora con marionetas de fíos as glorias do seu pasado na pista.

O programa completo é:

Luns 15: As mil e uma noites, de Caricata Teatro

Martes 16: O galo Quirico, de Monicreques Seisdedos

Mércores 17: Novos lobos, de Fantoches Baj

Xoves 18: Raio The Loubicán, de Monicreques Mircromina

Venres 19: A pita xefa, de Monicreques Alakrán

Sábado 20: Polichinela titor de Pierrot, de Danthea Teatro

Domingo 21: Titiricircus, de Tanxarina