A seguir mercando libros! O hábito de lectura continúa crecendo

Festa dos libros © Mónica Patxot O alcalde Miguel Anxo Fernández Lores visitou a Festa dos Libros na súa apertura © Mónica Patxot

A oitava edición da Festa dos Libros de Pontevedra xa comezou e prolongarase ata a noite do domingo con actividades para todos os públicos e a participación de trece librarías da cidade con venda de exemplares aos que se aplica un 10% de desconto.

A organización conta para estes tres días con máis dun centenar de autoras e autores que participan nesta Festa dos Libros. "Hai quen xa reservan para poder estar en Pontevedra", sinala Luz Pérez, quen lembra que se convida a escritores e escritoras de toda Galicia, de fóra de Galicia e que teñan novidades literarias no último ano. Así, nos espazos das librarías Avións de Papel, Cao, Clip, D-Lectum, O Naranjo, O Pobo, Erebor Cómics, Escolma, Espazo Lector Nobel, A Nube de Papel, Metáfora, Paz e Seijas, ademais dos libros, tamén os seus creadores dedicarán tempo a asinar os seus títulos ao público.

Desde 2020 co obrigado confinamento produciuse un repunte do hábito da lectura que continúa en progresión "xerando grandes lectores", así o confirma Susi Álvarez de Espazo Nobel. Engade que a novela negra segue sendo o xénero máis vendido no último ano. Agora, en tempada estival "arrincamos cos libros de peto porque a xente busca formatos cómodos de levar e a novela romática porque se buscan contidos máis lixeiros. Para o público infantil tamén nestes meses búscanse libros con actividades", explica.

O sector igualmente comproba que os adultos están a mercar libros para o público de menos idade. "Creo que o da hora do conto que fan nas escolas infantís está a propiciar que os máis chiquititos sentan atraídos polos libros e é unha satisfacción ver como desde tan pequenos xa se afeccionan á lectura e toman ese hábito", explica Mariña Couto de Avións de Papel.

Aínda que a narrativa segue dominando o sector, o ensaio, a poesía e o cómic teñen o seu público e así o confirma Cintia Menéndez da Libraría Paz, "agora hai moito cómic para todas as idades e públicos e crecen a súa vendas": O que si adoece é que a lectura en galego "segue custando e mesmo creo que está a pasar por un momento baixo".

Esta iniciativa, que organiza o Concello de Pontevedra, estivo entre as candidaturas neste 2024 aos premios Follas Novas na súa categoría de promoción da lectura. Estes premios corresponden á Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, a Asociación Galega de Editores e a Federación de Librarías de Galicia.