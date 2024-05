Queens of the Stone Age invita a Bala a actuar con eles na Coruña

A banda estadounidense Queens of the Stone Age, unha das grandes referencias do rock alternativo, ofrecerá o próximo 18 de xuño un concerto na Coruña. E sobre o escenario non estarán sós. Acompañaraos o dúo galego Bala.

Bala, formado por Ánxela Baltar (voz e guitarra) e Violeta Mosquera (batería), acaban de presentar o seu cuarto disco, un álbum titulado "Besta", aclamado pola crítica e o público.

O dúo combina sons que lembran ao rock intenso dos 90, con influencias que van desde o grunge ata o stoner, pasando polo hardcore ou o punk. Todo iso coa contundencia de dúas voces moi distintas.

Tras triunfar en España e Europa, Bala pronto deu o salto a Asia, entre outros países a Xapón ou Australia, e ao continente americano, cunha xira pola costa este de Estados Unidos e coa súa participación do festival ao aire libre máis grande de América Latina, o Rock ao Parque de Bogotá.

Queens of the Stone Age é un dos concertos que integran o cartel de O Gozo Festival, que traerá tamén a Galicia a Ed Sheeran, Maná ou Loreena McKennitt.