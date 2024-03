RADIO.- Escribiuse un crime, foi en Pontevedra e en Semana Santa

Xulio Teixeira Rodríguez volve a PontevedraViva Radio en solitario, sen a compañía das súas dúas fillas. A ocasión anterior os tres presentaron o libro 'Os números viaxeiros', escrito a seis mans. Esta vez é Xulio quen trae a súa primeira novela, 'As vidas do río' que publica con Galaxia. O autor é avogado e profesor de Dereito na Universidade de Vigo. Xa escribía, pero sempre poesía, de noite e no móbil. Foi durante o confinamento da pandemia do 2020 cando, sen intención de publicar e en 35 días terminou este thriller.

É oriúndo de Porriño, pero vive en Pontevedra. 'As vidas do río' leva á súa portada, non por casualidade, o santuario da Peregrina e a escultura de Ravachol. Avanza Teixeira no podcast 'Cara a cara' que "o que buscaba en certa maneira era unha homenaxe a esta cidade que me acolleu fai máis de vinte anos e coa que síntome totalmente identificado; non só pola cidade en si que é preciosa, senón tamén polo modelo de cidade". Unha homenaxe que non difumina os lugares que aparecen e cuxos personaxes tamén poden resultar recoñecibles. Como exemplo, Silvio Lores a quen pode soar?.

Outro elemento da novela que a fai recomendable para este momento preciso do ano en que estamos é que temporalmente está ambientada durante a Semana Santa. Un crime, ou máis, na cidade do Lérez e que investigan o comisario Serafín Freixeiro e o subinspector Alvaro Casas, "unha especie de Sherlock Homes e Watson ou Don Quixote e Sancho Bandullo". Unha historia de intriga na que tamén se atopa humor e crítica, económica, política e relixiosa, para todos hai.

