Coque Malla e Sidecars compartirán escenario en Sanxenxo o 22 de agosto

Un novo concerto dobre súmase á oferta musical do festival Costa Feira. Trátase de dous dos máximos expoñentes do rock nacional. Coque Malla e a banda Sidecars actuarán en Sanxenxo o xoves 22 de agosto, segundo anunciaron este martes os organizadores.

Coque Malla, que volveu aos escenarios tras un ano de parón, presentará en Sanxenxo o seu novo disco de estudo, Aunque estemos muertos.

Acompañado da súa banda, regresa cun repertorio que fará que o espectador consiga realizar unha viaxe a través da vida, cos seus altibaixos, os seus achados e as súas perdas, ofrecendo un espectáculo único no que non renuncia á vitalidade das súas cancións de rock castelán.

Pola súa banda, Sidecars chegará a Sanxenxo en plena xira de celebración dos seus 18 anos como banda, unha traxectoria que lles situou como un grupo de referencia indispensable do pop español, grazas ao seu estilo e ao seu son inconfundible.

A segunda edición de Costa Feira celebrarase entre os días 25 de xullo e 25 de agosto.