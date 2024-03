Regresa 'Voilà la femme' ao Ateneo Santa Cecilia

Celeste Garrido con artistas seleccionadas para unha edición anterior de 'Voilá la Femme' © Concello de Marín - Arquivo

O Ateneo Santa Cecilia de Marín organiza, un ano máis, a exposición pictórica denominada 'Voilà a femme', formada por obras de mulleres artistas.

Nesta ocasión as creadoras seleccionadas son Carmen Suárez Marcos, Celia Vilariño Porto, Medeinha (María González Rodríguez). Adriana Rodríguez García, Alba Prado Fuentes e Mónica Lago Gómez.

Os traballos están comisariados e coordinados pola pintora e escultora marinense Celeste Garrido.

Poderanse visitar do mércores 6 de marzo ao venres 5 de abril nas instalacións do Ateneo Santa Cecilia, situadas na Rúa do Forno.