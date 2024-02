Bueu celebrará o Día de Rosalía con poesía e contacontos

O Concello de Bueu organiza un ano máis actividades para conmemorar o Día de Rosalía, que se celebra o próximo 23 de febreiro. Ao longo desa semana, o consistorio programará diversos eventos que poñerán en valor as letras galegas para todas as idades.

O programa arrancará o luns 19 de febreiro, ás 19.30 horas, cando a Sala Multiusos do Centro Social do Mar acollerá a presentación do libro "831-urb", o poemario co que Manuel López Rodríguez gañou o XXVI Premio Johan Carballeira de Poesía do Concello de Bueu. O acto contará ademais ademais coas intervencións de Carmen García, concelleira de cultura, e Fran Alonso, director da Edicións Xerais. "831-urb" é, segundo a editora, un exercicio poético arquitectónico de ambiente ciberpunk onde o ser humano cre recoñecerse.

O venres 23, coincidindo co mesmo Día de Rosalía, no mesmo espazo terá lugar a partir das 17.30 horas un contacontos con Trémola Teatro titulado "A miña historia", no que se presenta a historia de Andrea, unha xornalista saída do século XIX que sabe todo sobre Rosalía de Castro. As crianzas deberán axudala a que todo o mundo se lembre dela, polo que é unha boa oportunidade para coñecer á poeta galega.

Ademais durante toda a semana, as bibliotecas municipais de Bueu, Cela e Beluso repartirán marca páxinas personalizados con versos da poeta. E para coñecer a súa obra, as de Cela e Beluso acollerán exposicións temáticas.