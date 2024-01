Recala en Marín o I Certame de Curtas impulsado polo Museo do Mar

Presentación do I Certame de Curtas de Cine do Mar de Marín © Concello de Marín

Do 20 ao 26 de maio, Marín acollerá o primeiro Certame de Curtas de Cine do Mar, que promove o Museo do Mar. Este mércores era presentado no Concello coa presenza da concelleira de Cultura, Marián Sanmartín.

Este certame está dirixido a mozos que graven obras relacionadas co mar baixo o lema 'Nostra In Mare Fortuna'.

Establécense dúas categorías, unha destinada a novos creadores, con idades comprendidas entre os 12 e os 30 anos; e unha segunda, para centros educativos na que pode participar o alumnado desde Primaria ata Bacharelato, incluíndo os ciclos formativos.

A convocatoria está aberta a obras de ficción e non ficción, cunha duración máxima de quince minutos e sen límite de traballos por participante. Os traballos que non se atopen en lingua galega deberán presentar subtítulos nesta lingua.

As pezas deberán ser orixinais e propiedade das persoas que o presenten.

As curtas poden presentarse ata o 31 de marzo deste ano, en formato MPEG-4 con resolución HD1080p. Permitiranse outros formatos se contan cunha calidade óptima para a súa visualización.

Os traballos entregaranse en pendrive no Museo do Mar en Marín durante venres, sábados e domingos, de 11.30 a 13.00 horas ou a trravés do correo museodomarmarin@outlook,es

O Facebook do Museo do Mar contén un formulario para inscribirse, que tamén se pode solicitar por correo electrónico.

Establécense tres premios: dous para a categoría aberta e un para centros educativos. A 'Sardiña de ouro' achegará 300 euros ao proxecto gañador, mentres que a de prata será de 200. Na categoría de Ensino entrégase o 'Rodaballo de Ouro', dotado con 500 euros, destinados a actividades escolares.

A proxección das curtas realizarase no Museo do Mar de Marín durante a celebración do certame.