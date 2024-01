A Fundación Inquietarte e a UNED Pontevedra convocan os seus festivais de curtas

A Fundación Inquietarte e UNED Pontevedra abren esta semana a convocatoria dos seus festivais de curtametraxes “Visualízame, Audiovisual e Muller” e “Visualízame na túa memoria” cuxos finalistas serán exhibidos do 8 ao 10 de maio no salón de actos do centro universitario de educación a distancia en Monte Porreiro.

No XIV Festival Visualízame, Audiovisual e Muller poderán participar curtametraxes dirixidas ou codirixidos, producidos ou coproducidos e/o escritos por mulleres que poderán enviar un máximo de dúas curtametraxes por categoría. A duración máxima será de 20 minutos para as categorías de Ficción e Animación, e de 30 minutos na categoría de Documental, incluídos títulos de crédito.

Se o idioma orixinal da curtametraxe non é o español, a película deberá incluír subtítulos en español. Todas as curtametraxes presentadas deberán ser producidos con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2023. O formato orixinal de gravación é libre.

En canto ás inscricións, estas deberán realizarse de modo en liña a través das seguintes plataformas: Click for festivals, Festhome e Movibeta. O prazo de inscrición finaliza o 19 de abril de 2024.

O xurado, integrado por profesionais do mundo da cultura, a imaxe, o xornalismo e a docencia será o responsable de elixir as películas gañadoras que outorgará os seguintes premios: Mellor Curtametraxe (Ficción ou Animación) está dotado con 1.000 euros; Mellor documental, dotado con 500 euros; Premio Especial Funespaña á curtametraxe que mellor aborde o tema da morte e o duelo, outorga empresa Funespaña, está dotado con 500 euros. Premio Especial Cátedra UNESCO Paz, Solidariedade e Diálogo Intercultural á curtametraxe que mellor aborde o tratamento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible propostos por ONU, reto 2030. Dotado con 500 euros.

O xurado poderá considerar desertos os premios en calquera das categorías se así o estimase necesario.

Pola súa banda, o IV Festival Internacional de Curtametraxes, “Visualízame na túa Memoria” celebrarase no centro asociado da UNED en Pontevedra os días 8 e 9 de maio de 2024. Ten como obxectivo promover a reflexión sobre a morte e o proceso posterior, a memoria persoal e familiar, social, democrática e histórica.

A participación no concurso está aberta a produtores/as e directores/as de cinema. Poderanse presentar un máximo de dúas curtametraxes: ficción, documental e animación.

Poderán presentarse a concurso as películas, realizadas durante os anos 2023 e 2024, cuxa duración máxima non supere os 20 minutos. Se o idioma orixinal da curtametraxe non é o español, a película deberá incluír subtítulos en español.

Os audiovisuais admitidos a concurso quedarán en posesión da organización e poderán ser utilizados pola organización nos medios de comunicación para promocionar a programación do Festival, así como na actividade educativa itinerante do Festival Visualízame organizada por Fundación Inquietarte.

A inscrición realizarase mediante o trámite en liña en calquera das seguintes plataformas, completando todos os seus apartados obrigatorios, incluída a posibilidade de descarga de screem no momento da inscrición: Click for festivals, Festhome e Movibeta. O prazo de inscrición finaliza o 12 de abril de 2024.

Un xurado, formado por profesionais seleccionados pola UNED e a Fundación Inquietarte, será o encargado de elixir a película gañadora que recibirá un premio de 1.500 euros, sujeos ás retencións fiscais que establece a lei.

‘Visualízame’, como festival que naceu itinerante, percorreu diferentes lugares de España con sede anual en Almería, Alcalá la Real, Madrid, Barcelona, Segovia e Pontevedra. Con traballos realizados no seu itinerancia educativa ao longo do ano académico correspondente a cada edición, o festival estivo en distintos puntos de España, de Países Baixos e Istambul, onde colaborou durante varios anos co Instituto Cervantes e as súas xornadas de cinema en español.

Tamén desenvolveu esta actividade durante un curso académico en todas as universidades andaluzas co patrocinio de Unicaja, en encontros de asociacións, congresos académicos, xornadas culturais e educativas e feiras empresariais como Funergal e Funermostra e en centros penais como o Acebuche de Almería.

Ao longo destes anos, foron máis de 14.000 curtametraxes os que participaron no festival e máis de 25 centros educativos e preto de 6.000 estudantes os que asistiron ao desenvolvemento da itinerancia educativa de Visualízame. É o único festival de curtametraxes, celebrado en España, cuxo xurado, integrado por profesionais dos ámbitos cinematográfico, educativo e xornalístico, foi e é quen persoalmente achega a contía económica dos premios.

Fundación Inquietarte agradece especialmente ao Campus Noroeste de Castela e León da UNED polo seu compromiso co festival durante os últimos anos tanto no centro de Segovia como agora no de Pontevedra. Precisamente, grazas á colaboración de UNED xorde posteriormente o festival ‘Visualízame na túa memoria’ que este ano cumpre a súa IV edición dedicado á reflexión desde o cinema da memoria histórica, democrática, social e persoal.

‘Visualízame, Audiovisual e Muller’, dirixido desde os seus inicios pola xornalista, guionista e docente, Yolanda Cruz, teñen como principal obxectivo visibilizar o traballo das mulleres no cinema e mostrar o uso do cinema como ferramenta didáctica para comunicar e educar. ‘Visualízame na túa memoria’, igualmente dirixido por Yolanda Cruz, pretende e promover a reflexión sobre a nosa memoria e a nosa historia como seres humanos. O festival tamén é colaborador da Cátedra UNESCO Paz e Solidariedade e dialogo intercultural.