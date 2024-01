Un ciclo de films referenciais conmemorará o 25 aniversario do Cineclub Bueu

Fotograma de 'Eyes wide shut', de Kubrick © Google TV Películas do ciclo do Cineclub Bueu © Cineclub Bueu

Este venres 19 comeza a conmemoración do 25 aniversario do Cineclub Bueu e para celebralo o cinema marcará as actividades durante as vindeiras semanas cunha selección de películas escollidas por integrantes das anteriores xuntas directivas da asociación.

O Centro Social do Mar de Bueu acollerá os venres ás 21.00 horas, con entrada libre e coloquio posterior, a proxección das seguintes películas: 'Contos de Toquio', 'Melancolía', 'Eyes wide shut' e 'Le Havre'.

'Contos de Toquio', do director Yasujirō Ozu, ofrecerase este venres 19 de xaneiro. Trátase do título que Xabier Framil e Francisco Freire, dous dos fundadores do Cineclub Bueu en 1999, consideraron oportuno proxectar dentro deste ciclo.

O venres 26 está programada 'Melancolía', obra de Lars Von Trier, escollida por Xoán Pastoriza.

O tamén ex presidente Manuel Pena decidiuse por 'Eyes wide shut', de Stanley Kubrick, que se proxectará o 2 de febreiro.

Por último, estas xornadas concluirán con 'Le Havre', de Kaurismäki, seleccionada por Alba Sotelo, única presidenta na historia do Cineclub Bueu.

Cada venres, as persoas interesadas terán a opción de asociarse ao Cineclub por unha tarifa de 15 euros anuais no caso do primeiro membro da familia e a un prezo de seis euros os seguintes membros.

A asociación tamén anuncia que está aberta a aceptar a participación veciñal na organización das actividades que desenvolven para promocionar o cinema neste cuarto de século que celebran.

O Cineclub Bueu suma ao redor de 2.000 persoas que seguen as propostas culturais a través das redes sociais de Facebook, X (antes Twitter) e Instagram..