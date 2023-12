Hombres G, primeiro concerto para un Costa Feira que regresará a Sanxenxo en xullo e agosto

O festival Costa Feira terá segunda edición. Así o anunciaron os seus organizadores, que confirmaron que Sanxenxo volverá ser a sede dun evento que se celebrará de novo en pleno verán, entre os días 25 de xullo e 25 de agosto.

O obxectivo será volver reunir no seu escenario, no polígono de Nantes, a grandes nomes do panorama musical nacional e internacional.

E, para iso, Costa Feira desvelou o primeiro da súa longa lista de actuacións que prevé ofrecer durante a súa edición de 2024.

Hombres G, a mítica banda liderada por David Summers, ofrecerá en Sanxenxo o seu único concerto en Galicia. Será o sábado 3 de agosto.

Neste concerto, ademais dos seus temas máis coñecidos como Devuélveme a mi chica, Marta tiene un marcapasos, Voy a pasármelo bien ou ¿Por qué no ser amigos?, soarán cancións das súas dous últimos álbums de estudo, Resurrección e La esquina de Rowland, cos que regresaron aos escenarios.

As entradas para o concerto de Hombres G en Sanxenxo xa están á venda, a un prezo que oscila entre os 38 e os 90 euros, este último o custo dos pases premium.