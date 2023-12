Concerto Benéfico "Nadal de Tradición" dos Abrentes de Cerdedo

O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, o presidente da Asociación Cultural Os Abrentes de Cerdedo, Gabriel Bugallo, e as concelleiras Lourdes Ovelleiro e Belén Casado presentaron o Concerto Benéfico "Nadal de Tradición" que esta entidade celebrará este sábado 23 de decembro ás 20 horas no Centro Cultural de Cerdedo.

Os asistentes deberán aportar, a modo de entrada simbólica, alimentos non perecedeiros que serán entregados pola organización ao Comedor Social do Convento de San Francisco, na cidade de Pontevedra.

Neste evento solidario participarán as Pandereteiras do Val de Quireza, Tralha da Terra de Montes, Asociación Cultural Os Afoutes do Canón de pau, a Asociación Cultural Foula, a Asociación Cultural Os Trazantes de Tenorio e os anfitrións, a Asociación Cultural Os Abrentes de Cerdedo xunto cos nenos do CEIP San Xoán Bautista de Cerdedo.

A presentación do evento correrá a cargo de Rubén Troitiño e durante o espectáculo as distintas agrupacións folclóricas do concello de Cerdedo-Cotobade irán intervindo interpretando as pezas máis senlleiras do seu repertorio que tamén terá unha adaptación especial a estas datas de Nadal.

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, agradeceu ao presidente da Asociación Cultural Os Abrentes de Cerdedo, Gabriel Bugallo, a implicación neste tipo de eventos solidarios e tamén felicitounos polo traballo que desenvolven ao longo de todo o ano e que agora culmina con este espectáculo participativo de todo o elenco folclórico e musical do concello de Cerdedo-Cotobade.

Tamén agradeceu o xesto humanitario e solidario de aproveitar este evento para recoller alimentos non perecedeiros con destino ao Comedor Social do Convento de San Franscisco, en Pontevedra, "unha institución que realiza un intachable e magnífico labor social de apoio aos máis desfavorecidos e colectivos vulnerables".