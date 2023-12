'Unha noite na eira do trigo', película musical, será estreada no Auditorio Emilia Pardo Bazán

Imaxe de 'Unha noite na eira do trigo' © Concello de Sanxenxo Musical 'Unha noite na eira do trigo' © Concello de Sanxenxo

Un musical baseado no poema de Manuel Curros Enríquez titulado 'Unha noite na eira do trigo', coñecido popularmente grazas á cantiga do grupo Los Tamara, convértese nun novo atractivo das festas de Nadal en Sanxenxo.

A estrea desta película audiovisual será o venres 29 de decembro a partir das 21.30 horas no Auditorio Emilia Pardo Bazán.

As persoas interesadas en asistir deberán retirar a invitación antes do mércores 27 de decembro nas propias instalacións do auditorio de Sanxenxo. A entrada é libre ata completar a capacidade do recinto.

Nesta peza creativa participan máis de cincuenta persoas da vila turística en distintos emprazamentos como A Arnosa, o Pazo O Revel, o porto de Portonovo ou a taberna de O Risonsiño.

A orquestra La Ocaband realizou a banda sonora e en pantalla participan actores coñecidos como Manuel Manquiña e Pepe Suevos.

O traballo está dirixido por Xoán Manuel Paradela, Carlos Alleres e Dani Dopazo, que combinan ao longo de noventa minutos momentos musicais, con cancións de Los Tamara, con teatro e cinema. Ao longo do audiovisual figuran historias de tres xeracións diferentes expoñendo escenas moi emotivas.

O musical está patrocinado pola Xunta de Galicia e conta coa colaboración do Concello de Sanxenxo.