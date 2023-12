José María Arceu e José Benito García presentan os seus novos libros no Edificio Castelao

O escritor José Benito García © PontevedraViva - Arquivo 'Abandonad toda esperanza', de José Benito García © Alfil Difusión Cultural

Alfil Difusión Cultural organiza dúas presentacións de libros esta semana no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra, con entrada libre ata completar a capacidade do espazo.

O xoves 21 de decembro ás 19.30 horas, o poeta pontevedrés José María Arceu, autor do poemario 'Vorágine', presentará o seu novo libro de poesía, que leva por título 'La gotera en el grifo de mi destino'. O poeta estará acompañado polos escritores José Benito García e Alexander Vórtice.

Trátase dun manual de uso e abuso da vida, segundo o autor. Ao longo deste traballo realízase un percorrido entre a prosa poética e a poesía coa intención de expresar o porqué das cousas e o matiz dos xestos.

O venres 22, tamén ás 19.30 horas, o escritor pontevedrés José Benito García, autor de obras como 'Habladme piedras', 'Pontevedra negra y misteriosa', y 'Templarios y mareantes en la gesta de Colón', realizará a presentación da súa novela 'Abandonad toda esperanza'.

Neste novo traballo, o escritor presenta un relato de misterio con tinguiduras góticas que se sitúa na Pontevedra de 1830. Ao longo das páxinas ofrécense acontecementos históricos como a Batalla de Rande, as andanzas do pirata Benito Soto ou a invasión de Napoleón a Exipto.

Ao mesmo tempo, a igrexa de Santa María terá un importante protagonismo cun misterio nunha narración na que non falta un terrorífico vampiro.

Ámbolos autores son colaboradores de PontevedraViva.