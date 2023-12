Unha exposición fotográfica no campus rememora a Cadea Báltica, unha mobilización crave no fin da URSS

Unha exposición fotográfica no campus rememora a Cadea Báltica © Universidade de Vigo

A Ágora da Facultade de Dirección e Xestión Pública acolle a exposición fotográfica que rememora a Cadea Báltica, unha mobilización civil pacífica que foi clave no fin da antiga Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

O proxecto Baltic Chain (Bacha) ten como obxectivo dar a coñecer esta protesta que se produciu en 1989 en Estonia, Letonia e Lituania, que por aquel entón formaban parte da URSS, e en participárona preto de dous millóns de persoas.

A mostra reúne 52 imaxes seleccionadas, que completan paneis informativos e vídeos sobre a mobilización.

O proxecto coordínao a Universidade Tecnolóxica de Tallin e no mesmo participan universidades de sete países, entre as que se atopa a de Vigo, da man do profesor da citada facultade do campus da Xunqueira Celso Cancela.