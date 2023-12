O futuro da Sala Karma: "Non é un peche definitivo, pero non sabemos cando poderemos volver a abrir"

Marcos Rivas, na entrada da Sala Karma © Mónica Patxot Marcos Rivas, na entrada da Sala Karma © Mónica Patxot

Tras 17 anos abertos ao público de maneira ininterrompida -salvo o peche obrigado pola pandemia-, a Sala Karma non poderá celebrar a súa maioría de idade. Polo menos, de momento. Unha denuncia veciñal puxo o seu futuro contra as cordas.

"As nosas instalacións permanecen pechadas desde hai un mes e, de momento, por tempo indefinido", aseguraban desde as súas redes sociais, nas que informaban da cancelación do concerto de The New Raemon que debía celebrarse o vindeiro sábado.

Marcos Rivas, propietario de Sala Karma, explica que "non é un peche definitivo", pero o certo é que "non sabemos cando poderemos volver abrir", porque as obras que deben facer para adaptar o local á nova normativa de ruídos e incendios "son bastante grandes".

A denuncia presentada ante o Concello contra o seu negocio, o mesmo procedemento que sufriron outros locais de hostalería das rúas Riestra e Marquesa, obrigoulles a presentar un ambicioso plan de reforma e a cumprir innumerables trámites administrativos.

"Somos os primeiros afectados por culpa desta persoa e lamentablemente temos que cesar na nosa actividade", sostén Rivas, que recoñece que "sendo sinceros aínda non se se poderemos afrontar este gran investimento" para realizar unha obra de tal magnitude.

A actuación prevista supoñerá, practicamente, crear unha sala nova ao ter que readaptar a entrada e todos os seus espazos á normativa actual e, a maiores, mellorar a acústica e o confort do local para que o público "poida gozar de todas as instalacións".

Na mente de Marcos Rivas está, sen dúbida, reconverter a sala nun recinto cultural moito máis ambicioso, un plan que esbozou durante a pandemia e cara ao que camiñaría o futuro da Sala Karma, adaptándose aos tempos e aos novos hábitos do público.

A dirección de Sala Karma confía en que no ano 2024 "podamos traer aos artistas que nos quedaron pendentes" e que esta despedida "sexa un ata logo".

Mentres iso non sexa posible, segundo Rivas, queren agradecer "a todos os que nos apoiaron e que apostaron por nós", especialmente aos que fixeron posible que a Sala Karma sexa un templo para a música en directo polo que pasaron músicos de renome.

Ademais, reivindican inspirar a través da súa esencia unha "clara tendencia" doutros locais cara a unha escena máis underground e independente "como a nosa", algo que esperan que "siga sendo así con Sala Karma ou sen ela".