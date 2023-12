'O Show de Fifo' da compañía Troula percorre centros culturais en Vilagarcía

'O show de Fifo', da compañía Troula © Compañía Troula

Fin de semana de actuacións divertidas no Piñeiriño, na parroquia de Sobradelo, e en Rubiáns, no municipio de Vilagarcía de Arousa.

A compañía Troula presenta 'O Show de Fifo', un espectáculo familiar, que forma parte da programación 'O Nadal das Parroquias' do Concello de Vilagarcía.

A montaxe narra a historia de Fifo, un personaxe que irá descubrindo co público infantil a través de xogos, bailes, gags e humor, se vive nun mundo certo ou se está a durmir. Trátase dun espectáculo de interacción constante cos espectadores.

O sábado 9, a función será no Centro Cultural Breogán, no Piñeiriño; mentres que o domingo 10 vai presentarse no Centro Cultural de Rubiáns.

Nos dous casos, as actuacións iniciaranse ás 18.30 horas e a entrada é gratuíta.